一對住在中部同一棟社區大樓的曾姓夫妻與戴姓夫妻，因兩家地下室機車停車位相鄰，曾姓夫妻的Gogoro機車停放時常不立中柱，致車身侵入戴姓夫妻家停車位，雙方為此爭吵多時，幾次透過管委會協調不成，戴姓夫妻於是將寫有「自私」、「沒本事停車就不要騎」等語的字條放在對方機車上，此舉引起曾姓夫妻不滿，任為對方刻意毀損名譽求償50萬元。但法官根據照片，認定曾姓夫妻的機車明顯已侵入被告車位，紙條內容並未侵害其名譽權，判曾姓夫妻敗訴。

根據判決書，曾姓與戴姓兩對夫妻，同住在一棟社區大樓，兩家的機車停車位就在隔鄰，曾姓夫妻控訴，戴姓夫妻將寫有「自私」、「沒本事停車就不要騎車」的紙條貼在他們家車上，嚴重侵害他們停放車輛之權利，也造成心生恐懼侵害居住權，且戴家指稱他們自私、沒本事、不會停車、不會騎車，也貶損名譽。

此外，曾姓夫妻也提出證據，對方妻子於110年5月7日故意用腳踢他們家車輛車牌，造成車牌凹陷變形，不僅影響美觀，也可能因車牌凹陷遭員警認定故意對車牌動手腳而遭開罰，曾為此還花了300元更換新牌照。

事後更主動讓步而將自家機車移往社區對面大樓騎樓停放。未料戴家夫妻仍不放過，刻意跟蹤及尋找他家停放機車位置，而於110年5月某日，將寫有「自私」、「沒本事停車就不要騎車」放置在車上，後來又將文件放在他們機車上及住處門前，造成他們心生恐懼、名譽權及居住權受損及造成恐懼罹患焦慮症，因此提出50萬元精神慰撫金。

法官審理時，根據照片等證據，曾姓夫妻的機車確實已明顯侵入隔壁停車位，戴姓夫妻寫紙條要求對方停好機車，並未侵害其名譽，慶無從證明車牌是他們所毀損，更無法證明對方以跟蹤或違法手段放文件在其機車及門前，而妨害其居住權，於是將曾姓夫妻請求的賠償金額全部駁回。可上訴。