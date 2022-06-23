前東海大學董事長吳清邁妻子賴兆貞，與女商人陳麗如合資開設公司，不料遭陳女侵占4750萬元，拿去放貸收高利，甚至陳女為掩飾侵占犯行，以假交易移轉公司股權給商業夥伴劉一蓀、魏宏達2人，佯稱劉要買賴女股權，但只給賴100萬頭期款，卻騙賴辭去公司董事、取走公司大章，導致公司被更名並變更負責人，賴始知上當，向刑事局報案。台北地檢署依業務侵占、偽造文書、詐欺罪起訴陳、劉、魏3人。

刑事局接獲賴報案後，曾搜索陳女住處查扣現金113萬5000元，以及面額共700萬的2張支票，檢察官另向法院聲請扣押陳女名下北市大安區金華街房產獲准，將等全案判決有罪確定，返還犯罪所得。

起訴指出，陳、賴合資開設兆欣國際公司，2006年9月協議以公司名義斥資7000萬元購買北市堤頂大道2段房產，其中5000萬向彰銀貸款，另賴、陳各出資1700萬、300萬。但陳2016年10月轉向玉山銀行辦理增貸9800萬元，拿5000萬償還先前彰銀貸款後，侵占餘款4700萬元。陳女還拿4200萬元對外放貸，賺取高利。

陳女2017年4月另開設安然資本公司，與安然總經理劉一蓀、春秋人文公司實際負責人魏宏達，策畫取得兆欣控制權，先由陳女無償將兆欣一半股權移轉給劉、魏，再製作不實的兆欣資產負債表，2018年11月向賴佯稱陳女已返還4000多萬元給兆欣公司。

陳女3人再誆稱劉男將出資購買賴名下兆欣股權，因資金有限，僅能以分期購買賴的另一半兆欣股權，卻要求賴須交出兆欣公司大章，並辭去董事職務。但劉男等人只支付第一期股款100萬元，取得賴女5％兆欣股權後，即不再付款，劉男等人取得兆欣公司大章後，將兆欣改名為錦和開發，董事長則變更為魏男。

賴女因劉男遲未履行股權買賣契約，驚覺被騙，向刑事局報案。刑事局調查後將全案移送北檢偵辦。據了解，陳女3人否認犯罪，但檢方不採信，依法起訴。