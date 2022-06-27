高雄趙姓女子拿12條緞帶到裁縫店請陳姓越南籍女裁縫師代工縫製，付費480元，數天後跑回店內罵陳婦收費過高，「賺黑心錢」、「騙我錢」、「你這家黑店」，陳女不堪受辱，因此憂鬱失眠，決定提告求償20萬元。高雄地院認為趙女用詞有輕蔑、鄙視之意，判賠1萬元，可上訴。

2020年12月趙女拿了12條蕾絲緞帶到陳女店內委託縫製，當場估算費用為480元，趙女同意後付款，4天後取件。趙女事後疑似又到其他裁縫店詢價，不滿陳女開價高，又回到陳女店內興師問罪，大罵「你越南的到台灣來過生活賺這個黑心錢」、「你那時候在騙我錢」、「我會免費幫你宣傳，你這家黑店」等。

陳女不堪受辱，當場用手機錄影，事後一狀告上法院。陳女強調，自己被罵後工作常常自覺低落、焦慮、沮喪，開始出現失眠、憂鬱症症狀，還需到精神科就診，決定向趙女提告公然侮辱，民事部分求償20萬元。

高雄地檢署認定趙女用詞不當或不雅之處，令人感到不快或難堪，但難認有貶低陳女人格及社會評價之意，處分不起訴。民事部分高雄地院認為，趙女用詞已超越合理評論的範疇，顯有輕蔑、鄙視之意，已侵害陳女名譽權，判趙女須賠償陳女1萬元，全案仍可上訴。