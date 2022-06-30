超女出道的張含韻星海浮沉多年，從歌手轉戰影壇，憑藉著古靈精怪的《蘭陵王妃》走紅，近年在《玉面桃花總相逢》裡，飾演整天嘻嘻哈哈、冒冒失失，實則膽識過人、性格飆悍的屠戶女胡嬌，宣傳照出來時，居然意外撞臉趙麗穎，被封為「小趙麗穎」之一，讓觀眾傻傻分不清楚。

事實上，張含韻和趙麗穎是多年好友，在張含韻爆紅、趙麗穎才剛出道，兩個人就相識；在趙麗穎大紅時，張含韻因一些緣故而慢慢消失演藝圈，近年又從陸綜《乘風破浪的姐姐》再次翻紅，趙麗穎還特地在微博上幫她加油打氣，連拍《楚喬傳》時，都不忘把劇中的鸚鵡玩偶送給張含韻，兩人的好友誼令觀眾羨慕不已。

《玉面桃花總相逢》改編自藍艾草的小說《屠戶家的小娘子》，講述屠戶女胡嬌（張含韻 飾）與榜眼郎許清嘉（佟夢實 飾）因一紙婚約，從拿刀對峙到有了共識，假意做三年「契約夫妻」，成婚當日，一言不合賞丈夫巴掌，大女人氣勢表露無遺，被觀眾戲稱是拿到「霸總劇本」。雖然是先婚後愛的老套劇情，但女強男強、女武男文的人設非常討喜，因為兩人個性、喜好不同，所以在日常相處造成反差充滿了笑點，劇中沒有真正的反派，可以輕鬆愉快一集接著一集觀看。

因男女主角CP感十足，觀眾稱他們為「青椒夫婦」，整齣戲綜合了古裝偶像劇、生活劇、勵志成長劇、甜寵劇、喜劇，在劇中還添加了「吃兔兔的」電影哏、「水很深」的時事哏，不只男女主角互懟有趣，連配角們接話也笑料百出，在胡嬌懟許清嘉是「癩蛤蟆想吃天鵝肉」，卻被胡嬌哥哥回「是他這個天鵝想吃妳這個癩蛤蟆」。《玉面桃花總相逢》將於2022年7月5日起，龍華偶像台MOD353頻道，平日晚上八點播出。全台首播。