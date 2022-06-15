大陸「戲劇女王」趙麗穎恢復單身後把重心擺回工作，在近期接下古裝劇《與鳳行》，並在昨（14日）出席開鏡儀式，穿著俏麗穿短版上衣亮相，露出纖細蠻腰，且一現身就成為媒體焦點，有狗仔甚至還爬樹搶拍，嚇得趙麗穎瞪大雙眼，也讓她34歲真實狀態全都露。

趙麗穎昨以黑白短版上衣和藍黑拼接寬褲，和搭檔林更新出席新戲開鏡儀式，趙麗穎大方露出纖細蠻腰，一現身就成為媒體焦點，甚至有狗仔還爬樹搶拍，讓趙麗穎嚇傻，瞪大雙眼、望著狗仔方向，不過照片也拍出本人的真實狀態，戴口罩的她一雙大眼相當吸睛，手臂纖細且蠻腰零贅肉，還隱約露出馬甲線，34歲趙麗穎舉手投足相當俏麗。

趙麗穎大方露蠻腰。（圖／取材自微博）

趙麗穎被狗仔嚇到，也讓她34歲真實狀態全都露。（圖／取材自微博）

這也是趙麗穎、林更新繼2017年合作古裝劇《楚喬傳》之後，再度搭檔新戲《與鳳行》，敬業出名的趙麗穎，在上個月就為了武打戲練習拉筋、壓腿和體能訓練等基本功，也讓外界期待「古裝女王」趙麗穎在劇中的表現。

趙麗穎去年與馮紹峰離婚後，恢復單身的她把重心擺回工作，近年的作風也低調許多，不過好姊妹日前則曬出與趙麗穎聚會照，只見她大方頂淡妝、放下一頭長髮，模樣氣質又清新，保養有術的趙麗穎肌膚白皙、光亮，甚至看不到歲月痕跡，舉手投足相當凍齡。