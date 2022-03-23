女星方文琳不只是美魔女代表，她還出了名的愛運動，而儘管近日鋒面來襲，天氣轉涼又飄細雨，方文琳依舊照計畫外出跑步，她也發文寫下：「既然準備好就不退縮，只要不大雨打雷，跑跑等會就熱了」，同時，方文琳也曬出運動自拍，她肌膚細緻、白皙透亮，整體狀態看不出是56歲的熟女。

方文琳昨（22日）在臉書發文透露：「出了門才知道有點兒涼、有點兒細雨..既然準備好就不退縮，只要不大雨打雷，跑跑等會就熱了」，方文琳也有感而發說，以前為了三餐，工作繁忙要運動根本不可能「現在這個階段肩膀擔子鬆了些..工作不再是為了生活、而是為了喜愛去做選擇（當然房子貸款也還沒還完）至少壓力沒有那麼大！」

方文琳認為，把自己照顧好、身體調養好，並且把生活步調慢下來，才會發現身心靈狀態都是處在最舒服的。同時，方文琳也曬出運動自拍，照片中，她頭戴藍色鴨舌帽、穿運動外套，方文琳肌膚細緻、白皙透亮，臉上沒有歲月痕跡，真實狀態極佳，凍齡模樣完全看不出她已是56歲的熟女。

而方文琳跑完步後也直呼幸運：「跑完12公里準備拉筋就開始下大雨了，就回家拉吧～」吸引吳淡如留言：「加油！鍛鍊最快樂，完全可以體會什麼是先苦後甘」、崔佩儀也說：「把自己健康顧好才是最重要」，網友則紛紛讚方文琳的美顏：「清秀美魔女，歲月好像沒在妳臉蛋上留下痕跡，太美了」、「還是一樣美美的」、「愛運動的女人最美了加油喔」。