葉門在胡塞叛軍組織(Houthis，也稱青年運動)在3月20日、25日以無人機、彈道飛彈擊襲沙烏地阿拉伯的原油設備，造成2處儲油槽起火；沙國隨後也派出戰機空襲葉門首都沙那。胡塞叛軍在26日宣布停戰3天，並表示如果沙國領導的阿拉伯聯盟可以相對釋出善意，不再打擊胡塞，或許可以永久停火。

半島電視台(Aljazeera)報導，該聲明發布前一天(25日)，他們發動無人機和飛彈襲擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的儲油槽，引發了大火。26日，沙烏地領導的阿拉伯聯軍，派出戰機對沙那和荷台達(Al Hudaydah)發動的報復空襲，造成至少7人死亡。

胡塞叛軍表示，聯軍的空襲擊中了首都沙那的一座發電廠、一座燃料供應站和國營社會保險大樓。

後來，胡塞領導人馬沙特(Mahdi al-Mashat )宣布，暫停飛彈和無人機攻擊等軍事行動，為期三天。他表示，這是一項善意，旨在重建信任，希望各方可以展開停火休戰談判。

他補充說：「如果沙烏地阿拉伯願意承諾結束圍阻葉門，以及結束軍事行動，我們準備將暫時停火轉變成長期停火的承諾。」

美國昆西研究所(Quincy Institute)中東研究員安妮爾謝琳(Annelle Sheline)表示，胡塞組織應該是有誠意的，沙烏地應該會同意。

她說：「沙烏地長期以來一直說，他們也想擺脫這場戰爭，他們已在這場戰爭投下數億美元，因此胡塞提出的聲明將是個機會。」

伊朗所支持的胡塞武裝組織在2014年佔領首都薩那後，沙烏地支持轉移到亞丁的葉門政府，葉門內戰就持續至今。聯合國表示，這場內戰是本世紀最嚴重的人道危機，數十萬人喪生，其中大部分是平民，並使數百萬人面臨飢餓和疾病。

不過，胡塞組織拒絕在沙烏地首都利雅得作為談判地點，稱他們不會接受在「敵國進行談判」。