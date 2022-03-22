油價在周二延續了上漲的態勢；一些歐盟國家周一討論了對俄羅斯可能實行石油禁運的問題。另外沙烏地石油設施遭到葉門叛軍攻擊，令市場感到不安。

紐約交易所的西德州中質原油(WTI)期貨在亞洲周二下午1點40分漲2.20美元或1.96%，每桶114.32美元，布蘭特油期在國際交易所漲3.18美元或2.75%，為每桶118.80美元。

周一由於市場對供應中斷的猜測，兩者皆大幅上漲。

歐盟各國的外長周一開會，關於對俄羅斯實施石油禁運的問題出現分歧的意見。

OANDA分析師Edward Moya說，能源交易商似乎越來越相信，供應短缺即將來臨。Moya也表示，由於烏克蘭地緣政治的衝突，以及沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)的設施遭到攻擊，油價在周二繼續上漲。目前看來地緣政治風險正在加大，可能推高原油價格。

沙烏地阿拉伯警告稱，伊朗陣營的胡塞(Houthis)武裝襲擊其石油設施，該國將不承擔全球石油供應中斷的責任。該胡塞組織上周末對沙特國有石油公司的設施發射導彈和無人機，導致煉油廠產能下降。

分析師表示，對OPEC+產量的擔憂將會升高。JBC能源在一份簡報表示，OPEC+產量目標和實際產量的差距，在二月為略高於80萬桶，到三月將上升至驚人的115萬桶。