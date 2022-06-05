大陸「戲劇女王」趙麗穎去年與馮紹峰離婚後，恢復單身的她把重心擺回工作，近年的作風也低調許多，不過趙麗穎近日則被好姊妹曬出一系列聚會合照，只見她大方頂淡妝、放下一頭長髮，和姊妹玩自拍，她肌膚白皙、光亮，甚至看不到一絲歲月痕跡，趙麗穎的絕佳狀態也讓網友直呼不科學。

趙麗穎的閨密、微博帳號「天才盼盼」，昨（4日）在微博曬出與趙麗穎一系列聚會合照，她感性說：「熬了一場大夜，有太多聊不完的話」，照片中，趙麗穎和姊妹玩自拍，她大方頂淡妝、放下一頭長髮，模樣氣質又清新，保養有術的趙麗穎肌膚白皙、光亮，甚至看不到歲月痕跡，舉手投足相當凍齡。

趙麗穎私下狀態極佳。（圖／取材自天才盼盼微博）

趙麗穎不只被曬出自拍，好姊妹還曬出兩人散步的街頭照，雖然她戴著口罩，還低調戴漁夫帽遮臉，不過她一雙大眼睛和纖細身材相當吸睛，趙麗穎34歲的真實狀態也讓網直呼：「越來越小女生臉」、「趙麗穎看起來超像小孩」、「好久不見趙麗穎，一出現就這麼美」。

趙麗穎一雙大眼睛和纖細身材相當吸睛。（圖／取材自天才盼盼微博）

34歲趙麗穎當初因拍電影《西遊記女兒國》及電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》和馮紹峰結緣，兩人在2018年閃電結婚，隔年生下兒子「想想」，不過這段婚姻僅維持2年多，趙麗穎和馮紹峰在去年4月宣布離婚，並未來將共同撫養陪伴孩子成長，兒子目前則交由馮紹峰家扶養。