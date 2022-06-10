大豐電（6184）於10日召開股東常會，通過盈餘分派每股2.97元及以及提撥資本公積分派每股0.03元，合計每股發放現金股利3元，

大豐電董事長張銘志表示，近兩年受到COVID-19疫情影響，遠距學習、居家辦公及線上娛樂成為民眾生活常態，進而促升家用寬頻的申裝需求。大豐電去年力推大頻寬120M以上產品，以及適時推出半年短約方案，協助解決民眾的燃眉之急。近二年寬頻申裝量明顯大幅增加，大頻寬產品更受青睞，截至2021年第四季120M月均申裝占比達到92％，360M以上占比也達到40％，整體寬頻用戶數及月均價格ARPU均呈現強勁向上態勢，去年底寬頻用戶數突破12.4萬戶，年增長近1.5萬戶，而截至今年5月底寬頻用戶數更已趨近13萬戶。

根據大豐電財務報告顯示，儘管有線電視整體戶數緩降趨勢仍在持續，但大豐電在有線電視業務收入基礎之下，搭配光纖網路服務及具經濟規模的用戶數兩者之加乘效益。

大豐電2021年營收達20.06億元，連三年突破20億元大關，稅後淨利達5.2億元，年成長近4％，每股純益達3.51元，整體營運績效亮眼。

大豐電表示，該公司經營團隊深入了解市場脈動，謹慎選擇合作夥伴，共同對應數位匯流趨勢。自去年7月起引進新一代結合OTT及有線電視的4K雙模機上盒「t.Gateway」，透過豐富的熱門影音內容及平台，打造消費者智慧家庭生活的控制中心，也藉此提升寬頻用戶黏著度，並將持續與各電信業者合作推出綜合型產品，增加品牌能見度。大豐電股東常會亦進行三年一度的董事及獨立董事改選，大豐電表示，面對數位匯流的挑戰及新世代對於影音服務的需求，該公司持續致力於開創多元化及新穎的產品及服務，以在瞬息萬變的產業氛圍中穩步前進。此次延攬亞太電信董事長兼總經理陳鵬為新任董事，以及邀請海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長林孟叡（Lin Su-Chien）為新任獨立董事，為團隊營運方向提供寶貴建議，展現大豐電的企圖心。

大豐電強調，未來期待透過與電信業的深入交流合作，以及汲取異業夥伴傑出的營運理念及經驗，厚植大豐電的產業競爭力及市場優勢，為股東創造長遠價值，以具體實踐企業經營的社會責任，並在後疫情時代成為企業永續經營的標竿。