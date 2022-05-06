鏡電視內部環境。（粘耿豪攝）

王顯瑜（左起）、劉宸希、陳璽鈞、朱培滋、黃筱純、何信翰、廖芳潔、王鈺婷等鏡電視主播群昨在開播記者會上一同亮相。（粘耿豪攝）

鏡電視是近10年唯一獲准的新聞台，爭議不斷，今（6日）舉辦開台記者會，原訂將在8日正式開播，2日卻提前上架中華電信MOD「試播」，董事長鄭優表示：「已經正式播出，怎麼認定其實都沒關係，純粹只是我們覺得今天要開個儀式，向社會宣告我們正式播出了，未來也會依照NCC方向去調整。」並表示希望在5月底上架有線電視，預計在84或86台播出。

鄭優於今年3月29日擔任鏡電視董事長，因鏡電視開播前，一年內火速換5次董事長，是否會擔憂外界對鏡電視沒信心？他說：「我覺得重要的是我們以後怎麼做，能拿出什麼內容，我跟我的同仁互相勉勵，要把內容做好，讓消費大眾認同、接受。」

不過，民眾黨立委蔡壁如日前質疑，看到鏡電視股東、董事等人員「綠油油的一片，全部都是裴偉的影子」，並呼籲呼籲蔡英文總統，讓黨、政、軍退出媒體；對此，鄭優則表示：「今天我們是開播典禮，我們是民主社會，每個事情大家都有意見，跟我們沒有關係，所以我沒有意見。」

華視連環出包，引發各界譁然，會擔心跑馬燈失誤嗎？鄭優笑說：「我在台視待了10年，至少在台視沒遭遇這個問題，也許有出現錯誤沒有被發現。」表示鏡電視的同仁在自己崗位上盡心盡力，只要上班投入注意力，他相信應該就不會出現這樣的狀況。