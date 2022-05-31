看準線上課程儼然已成主流學習管道，中嘉寬頻繼去年疫情期間，協助縣市政府課程上架至隨選視訊廣獲好評，今年度再開有線電視之先河，跨界聯手教育科技領導品牌麥奇數位，將其線上課程導入Home＋tv 4k智慧機上盒中，於中嘉寬頻獨家上架。

台灣疫情再起使得企業重啟分流或居家上班，校園亦受疫情波及隨時停課、各類在職進修課程也隨之喊停，線上教學再度成為主要的學習管道。根據資策會統計，2021年使用付費使用線上知識／學習平台付費的民眾就比前一年增加10％以上；教育科技領導品牌麥奇數位也發現，自疫情以來，線上學習人數持續攀升，有近69％使用者期望透過線上教學提升自身的專業職能與語言能力，其中又以31-45歲工作者佔大多數，顯示線上學習已成為在職工作者進修的主要學習管道。

中嘉寬頻跨界攜手麥奇數位打造的「微職人」將於6月9日重磅登場，而「tutorJr單字小學堂」即日起正式上架！中嘉寬頻用戶免額外安裝，只需透過遙控器點選機上盒頁面即可於隨選視訊專區輕鬆訂購、依需求任意指定觀看，還可不限次數重複溫習不加價並且持續更新。

中嘉寬頻表示，首波引進麥奇數位旗下專供上班族在職進修、自主學習，內容橫跨職場技能、商業理財、語言學習等職場必修的「微職人」系列；另外，更有線上兒童英語品牌tutorJr，主打以真人外師教學的兒童英語課程「tutorJr單字小學堂」，幫助消費者化電視為課堂，不論大人、小孩在家都能有優質學習內容、強化未來競爭力。