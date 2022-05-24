台中市府針對教育資源設備持續滾動檢討與盤點，讓孩子不用擔心設備問題。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

全國24日本土確診新增8萬2363例，台中市新增8989例本土個案，副市長令狐榮達今日主持防疫記者會表示，台中市國高中小學昨日起開始遠距教學一周，市府除啟動清寒學生午餐照顧方案外，也架設「線上學習資源庫」，準備1萬9000台平板與筆電、Sim卡6000張及無線網路分享器500台供學童借用，讓學習不中斷。

台中市議會今日起舉行為期10天的市議會定期會市政總質詢，市長盧秀燕與各局處首長依規定須到議會備詢，防疫記者會由令狐榮達主持，向市民報告台中相關疫情狀況。

令狐榮達指出，台中市公立幼兒園、國小、國中到高中這週都停止實體課程，國小以上改採線上教學，對於清寒或弱勢家庭學子也有啟動清寒學生午餐照顧方案。

此外，架設「線上學習資源庫」，讓孩子在家中持續學習，若家長擔心網路設備不夠，教育局也都已準備好設備，歡迎大家安心借用。

令狐榮達表示，教育局共準備1萬9000台平板和筆電，已出借6159台；Sim卡6000張已出借191張；無線網路分享器500台已出借255台；市府會針對教育資源設備持續滾動檢討與盤點，讓孩子不用擔心設備問題，學習不中斷。