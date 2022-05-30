新北市議會民進黨團今針對遠距教學問題進行總質詢，認為線上學習易造成城鄉落差及學生學習落後，建議市府開設暑期加強輔導班，保障學生受教權，新北市教育局表示，新北市原就有針對學習落後孩子的暑期加強學習扶助計畫，落實「只要學生有需求，學校就會開班」，平均每年開班班級數在國中約150班、國小約600班，考量今年度因疫情多數學校實施居家線上學習，鼓勵學校多多申請，申請則配合中央計畫期程，於6月至學習扶助資源平台填報，將全額補助學校開班經費。

教育局指出，有關線上與實體教學成效已有明定指引，教師遠距教學時藉由線上互動或作業內容瞭解學生學習成效，在班級經營上落實關懷互動、橫向聯繫及生活輔導，也加強線上巡堂確保遠距教學品質，恢復實體上課時，教師也會進行多元隨堂測驗，檢視學生學習狀況。

另教育局去年領先全國訂有「因應『嚴重特殊傳染性肺炎』線上評量參考指引」，整合分析教學現場常用10大平台，三大書商也推出免費線上測驗平台，協助教師運用線上平台、科技資源進行形成性或總結性評量，檢視學生學習成效。教師透過線上評量的即時回饋、題型多元、隨機選題、適性自主、學力確保五大功能，確保學習成效。

學校可依不同學習領域、科目、教學內容及學習成效等，評估多元的評量方式，除了傳統紙本測驗外，在科技輔助下讓形式更加多元，像是測驗線上化，還能加上錄音、錄影等實作評量，例如英文口說錄音、舞蹈及體育錄影等，不僅讓學生立即得到評量回饋檢視自我學習，教師也能掌握教學成效。此外，各校可於公平及公正前提下彈性進行成績結算，確保學生權益。