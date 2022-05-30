為落實新課綱、國家語言政策及充實教學現場多專長師資，教育部111年開辦中等學校教師在職進修第二專長學分班，包含本土語文、科技領域資訊科技及生活科技、國中輔導、表演藝術等，總計開辦39班，預計可招收1360名教師參加，將陸續於暑假開班。

教育部依據縣市政府提報進修人數，積極協調師資培育之大學開班，協助學校充裕本土語文、科技領域及輔導師資。其中本土語文領域閩南語開辦9班、客語4班及原住民族語2班；另科技領域資訊科技開辦5班、生活科技3班；國中輔導開辦3班。

教育部也考量近年來少子女化因素，學校班級數減少，部分領域專長師資較為不足，因此特別就國中表演藝術、家政、健康教育、童軍及地球科學等科目，積極協調開班，總計開辦13班，並請縣市政府就所轄學校師資結構、學校規模及專長授課比率等因素，薦送教師參加，以補足專業師資。

此外，教育部訂有第二專長學分班採遠距教學方式實施相關規定，鼓勵師資培育之大學選擇適合之課程採遠距教學方式進行，減少教師舟車勞頓及交通往返之時間。同時為協助花東及離島地區教師進修，也補助其學分班上課期間交通及住宿費用。在開班時間方面，考量現職教師學校課務繁忙，所以於寒暑假或學期中假日開班為原則。

教育部已請開班學校通知縣市薦送之教師報名，如尚有名額，學校可自行招生，有需求之教師亦可聯繫開班學校。相關課程將陸續於暑假展開，未來教育部將持續依據縣市需求協調開班，以培育多專長之師資，落實新課綱推動，進而維護學生受教權益。