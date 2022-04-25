(中嘉集團三年有成 營收再次叩關百億元，家用寬頻業務為營收增長引擎 用戶持續躍進，滲透率邁向5成。圖/中嘉提供) 中嘉集團董事會決議通過2021年度財務報告，全年營收再度叩關100億元，稅後淨利連續三年超過20億元，成績亮眼；顯示集團易主迄今三年耕耘有成，整體邁入穩健階段。 除既有有線電視業務外，中嘉集團以家用寬頻產品強攻市場，2021年適逢疫情衝擊改變民眾生活習慣、刺激消費者對於家用寬頻的需求增加，帶動中嘉在家用寬頻業務全年營收、用戶數、新用戶ARPU飆升，年增率皆繳出10%以上的亮眼成績，寬頻用戶滲透率更衝破4成邁向5成大關，全年包含有線電視在內之總體用戶數逆勢上揚以淨成長作收。 2022年第一季寬頻總用戶再創佳績，相較去年同期淨增衝破10%，展現集團雄厚實力。 中嘉表示，近年寬頻多元應用興起，民眾的生活方式逐漸改變，中嘉集團看準市場趨勢，近年聚焦家用寬頻服務，設計依據消費者生活情境規劃各式方案，除了OTT影音搭贈組合之外，還推出家電商品自由選、防疫優惠等資費專案，不僅深獲用戶青睞，更領先業界、引發效尤。 在消費者最在乎的上網品質部份，中嘉強調。自易主三年多來，連年投資十多億元、相當於投入過半以上淨利，強化網路建設、積極升級客戶端設備效能，不僅精進產品競爭力，同步也有感提升了使用者體驗，更帶動用戶數穩定成長，2021年創有線電視業界之先，獲得國際權威測速單位Ookla旗下SpeedtestR認證下載網速第一，其中基隆、新北地區更蟬聯全年第一。 去年國內新冠肺炎疫情爆發，進一步催化了居家數位化程度、加深家中對於網路的需求與依賴，中嘉奠基於過往建設優化有成與國際認證加持，從2021持續到2022第一季家用寬頻業務成長率始終保持較同期增長雙位數的亮眼成績，其中高資費用戶的增長強勁帶動新用戶ARPU相較同期成長超過10%，彰顯3年來中嘉的投入見效，「中嘉寬頻」品牌逐漸獲得大眾肯定。 除營運表現亮眼，中嘉集團以企業公民為己任，投入社會參與不遺餘力，2021年於疫情間捐贈4萬劑快篩試劑予警政署，以行動感謝守護全民的警方。 同時也推出低收用戶費用減免，並且主動提供機上盒隨選視訊服務(VOD)供縣市政府上架教學節目，讓家中電視成為學習平台、助學童停課不停學。 此外，有鑑於假消息日益猖獗，中嘉也投入媒體識讀推廣，透過營隊、講座等各式活動將媒體識讀概念以輕鬆、易學的方式帶入社區與各級學校，讓小學至銀髮族皆能獲得基礎識讀能力、辨別假訊息；自2019年起於基隆、雙北、桃園、台南、高雄六大都會區累積已舉辦超過兩百場、受惠人數破萬人次，斥資超過3千萬元。 2022年中嘉更由董事長郭冠群宣布，進一步攜手政治大學推動為期三年的媒體識讀教育推廣，首發於中山女中推動全國第一個媒體識讀相關高中微課程，期以企業之力發揮影響性，讓更多民眾能在資訊爆炸的年代擁有辨別訊息真偽的能力，也盼能拋磚引玉，號召更多夥伴加入。