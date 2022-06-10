高雄市長選舉，國民黨人選仍未定，傳國民黨智庫執行長柯志恩被點名出戰，柯志恩對此表示，國民黨主席朱立倫確實有徵詢她，如果黨中央做民調是她最高，那就認了。中廣董事長趙少康表示，柯志恩若出戰高雄市長，也不錯。

針對高雄市長人選，趙少康9日在《少康上線啦》節目中表示，前高雄市副市長葉匡時稱絕無可能，並指國民黨主席朱立倫已經徵詢過他，他說不選，並推薦柯志恩。柯志恩也證實朱立倫勸進過，柯志恩也鬆口表示，如果民調勝出就認了。趙少康認為，如果柯志恩出戰高雄市長，也不錯，因為柯志恩的形象不錯，也曾任淡江大學的副校長。

國民黨台北市議員李柏毅則表示，柯志恩的戰鬥力很強，高雄需要打一個有戰鬥力的選戰，而不是派一個隨隨變變、敷衍了事的人，他期待優秀的候選人來代表國民黨參選高雄市長。

趙少康指出，選舉沒有所謂這個地方就是我的，那個地方就是你的；那個地方一定是綠的，這個地方一定是藍的。千萬不要這樣講，選民很不希望被這樣認為，「吃定我了，我就一定是你的票」。李柏毅則強調，國民黨不會讓高雄市長陳其邁躺著選，會認真去挑戰他。