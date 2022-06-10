本土疫情尚未過高原期，外傳中央疫情指揮中心將在6月底解散，衛福部長陳時中將順勢投入台北市長選戰，陳時中對此回應「可能想太多了吧」。時事評論員李正皓表示，他藍營的朋友以及議員多希望是陳時中出戰台北，因為若形成藍綠對決，對國民黨有利。

李正皓10日在《新聞面對面》節目中表示，有些國民黨的人都希望民進黨在台北市派陳時中參選，就能進入藍綠對決，台北市藍大於綠，對國民黨有利。陳時中適不適合出來選，要問跟陳時中出來選的對手，希不希望陳時中是他們的對手。藍營的朋友、議員敲碗多希望是陳時中，因為他一出來選，就會進入藍綠對決。

李正皓接著指出，因為從疫苗、快篩等等，以及過去防疫的點點滴滴，若是陳時中對上國民黨立委蔣萬安，可以很快地把國民黨的基本盤全部激出來。

李正皓認為，陳時中激起藍綠對決，那就很有趣了。在藍營的優勢選區，比如桃園，就算前面選的人選沒那麼好，地方有很多衝突，可是當國民黨桃園市長提名人張善政開始罵陳時中時，藍營的基本盤也會回來。