「法拉利姊」張婷婷自從香腸生意失敗後，近幾年專心經營起臉書直播，沒想到卻遭酸民惡意公開她家地址及母親姓名，甚至還被惡意檢舉妨礙安寧使警方到家中關切，令張婷婷相當憤怒打算向該名網友提告，引發話題。而今日她也接受《中時新聞網》的專訪，透露開直播以來的心路歷程，也意外扯出林志穎私下另一面。

張婷婷今日接受專訪時透露，自己經營FB直播多年，靠著又唱、又跳、活潑逗趣的主持風格受到大批網友喜愛，斗內最高紀錄曾在一個月內賺進約20萬元，但沒想到她也因此遭人忌妒。談到近日遭酸民公開家中住址一事，她表示剛開始其實沒有很介意，但後來就連家人個資陸續被公開，又遭人惡意檢舉妨礙安寧後，她為了保護家人的安全才硬起來向酸民對嗆、向警方報警。

張婷婷透露，當時她以為只是酸民開玩笑，直到女警衝到她家樓下大聲向她怒吼「以後不要給我開直播」，她才發現酸民實在太過分，不願因此浪費警力，在疫情期間造成員警的負擔，因此硬起來提告。她表示，自己以唱跳方式經營直播了9年，經常直播整晚不睡覺也從未被鄰居檢舉過，只有曾經在深夜10點釘釘子而被鄰居罵而已，因此認為此事絕對是酸民所為，她現在只能將車開到住家附近較無人的停車場中繼續開直播，十分辛苦，但她為了喜歡她的粉絲只能這麼做。

另外，張婷婷也十分感謝男星炎亞綸在她個資被公開時，曾表示「找人保護她」，讓她感到相當窩心且驚訝，因為對她來而言，像炎亞綸那樣高人氣的帥哥明星，應該會有些距離。接著，張婷婷提到自己以前也曾開過跑車並十分喜歡男星林志穎，因緣際會下得到對方的電話，曾以粉絲之心試圖打電話給林志穎卻遭對方痛罵；還有一次與超跑教練練車，剛好教練也認識林志穎，在練習途中接到林志穎的電話，當他發現教練身旁還有其他人時，口氣卻突然變得不太好，讓張婷婷有些心碎，直呼「愛不對人」。

張婷婷在專訪中還意外透露自己目前有一位在網路上認識、剛交往的新對象，對方是一名年約30歲左右的肌肉混血帥哥，但他並不知道張婷婷就是法拉利姊，也不知道張婷婷是名公眾人物，因此讓她更想保護對方，不會公開對方的長相及身分，以免又「見光死」。不過張婷婷也透露自己喜歡年輕帥哥、擁有「18公分」，而對方目前外貌及格，性生活方面則害羞表示「還沒到那裡啦」難得展現嬌羞一面。最後，張婷婷透露，今年預計還會再推出一首新單曲《蕭貪》，目前一切都還在籌備當中，希望到時能夠娛樂到大家。