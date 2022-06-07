37歲的香港男團「BOYZ」前成員張致恒（Steven），今年初才與妻子雯雯無預警宣告正式離婚，但沒想到才經過沒幾天兩人又閃電復合，張致恒還曬出全家福照並暗示妻子懷有身孕，令眾人全傻眼。而近日兩夫妻雖開心迎接三寶，卻沒想到寶寶早產被送進ICU插管，讓夫妻倆相當心疼。

張致恒自男團身分出道後，憑著帥氣外表與迷人魅力受到大批粉絲的喜愛，過去也曾演出多部電視劇及電影，但他出道以來緋聞不斷，因此在2019年與女粉絲雯雯「奉子閃婚」時，他婚前一次劈5女的荒唐行徑，以及被其他藝人指控欠債不還等醜聞也一併曝光，被港媒封為「新一代世紀賤男」。而這一連串的負面新聞也讓他重挫演藝事業，逐漸淡出演藝圈，默默轉行到飯店當廚師維持家計，但他私底下仍會透過社群媒體與網友分享生活。

今年初張致恒才宣布與妻子雯雯正式離婚，沒想到才經過幾天的時間兩人又宣布復合，甚至曬出一家四口的照片暗示妻子懷上第三胎，讓外人相當不解，再度引發熱烈討論。如今雯雯雖在近日已生下三寶，但卻在臉書上透露，小寶貝因早產提早了1個月見面，這段日子的確過得相當艱難，每次看到孩子在ICU，這麼小就要插胃喉管，讓她心疼不已，不過她一直堅信會有奇蹟發生，日前也終於等到寶寶快要可以一起回家的好消息，她才總算鬆了一口氣，有感而發的表示「珍惜，生活上的每一個細節，好多東西不是理所當然，好好享受擁有的每一秒」。

網友看到雯雯的貼文後也不再酸言酸語，紛紛留言為她加油打氣，並祝福寶寶能早日康復，意外受到關注。