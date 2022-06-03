三寶停歪擋住出入口遭制裁 他拿「繩子綁車尾」1秒拉正

對付三寶來狠招！網路上流傳1段影片，1輛轎車因停車角度異常，擋住旁邊出入口，因此另1輛車用繩索綁住其車尾後拖住車身「拉正」，影片曝光網友紛紛留言「療癒…對付三寶還是應該來硬的」、「能拖的話就把它拖到馬路中間」、「我想知道這條繩子哪裏買得到」。

臉書「爆料公社」日前有網友分享1則影片，影片中1輛白車疑似因停車角度異常，車身擋住旁邊出入口，因此在停車場道路有輛休旅車竟拖著1條繩索，該繩索另一端繫著白車，休旅車移動後，繩索就硬生生將白車「拉正」回正常角度，影片曝光引發討論。

網友紛紛留言「不是很贊成這做法，法律規範不完善，私刑正義只會越來越多」、「療癒……對付三寶還是應該來硬的」、「還有這種操作」、「這個地球上最強的做法，免費拖延」、「我想知道這條繩子哪裏買得到」、「是我的話會把它拉到馬路上」、「這種停法超垃圾的」、「能拖的話就把它拖到馬路中間」、「這個很可以，正義與扭力成正比」、「端午佳節看到虐這種白爛神車就是紓壓」、「可以喔，我車上也要放一條」、「白爛車主，都自己爽不管別人，愛亂停」。