水泥工白男與裝潢師傅劉男有債務糾紛，去年3月間到他住處押人，以繩索綑綁手腳、衣服塞嘴丟進車子後座，白男將車開上高速公路載往桃園，豈料，劉途中掙脫從後座攻擊，白男跳車脫困逃逸，劉驚險從後座翻進駕駛座穩住行車，遇警獲救。一審依妨害自由罪判白男徒刑2月，得易科罰金；劉男再提民事求償，法官判賠4萬元，可上訴。

白男為將劉男帶往桃園處理，去年3月8日晚間找2名友人一起到他台中住處，喝令押上車先帶到偏僻的清水區高美濕地附近，以繩索綑綁手腳、衣服塞嘴後塞進後車廂，因認為不妥，再拉移到後座，並以外套蓋住他頭部。

白男一人將車開上國道1號，要將劉男往桃園，9日凌晨1時許行經北上70.8公里處楊梅區路段時，劉男掙脫繩索，得知白男執意要押他到桃園，從後座以繩索攻擊反綁前駕駛座的白男，白男掙扎脫困跳車逃離。

飛車無人駕駛，劉男猛從後座驚險翻進駕駛座控制行車，車子開到北上68.2公里處向巡邏員警求救。警方在凌晨1時41分返回現場，逮捕白男，並在犯案車輛查扣綑綁繩索等犯案工具。

劉男遭綑綁、掙脫過程，手部、小腿等多處擦挫傷。台中地院依妨害自由罪嫌判白男徒刑2月，得易科罰金。張男再提出民事求償，以侵權行為請求精神撫慰金5萬元。

法官審酌加害情形、造成影響、精神上痛苦及雙方經濟等狀況，判白男賠償4萬元。