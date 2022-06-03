美國近日發生一起悲劇，一名母親帶著2名孩子一起玩滑翔傘，未料過程中海面突然颳起大風，船長見狀擔心船被拖走，選擇切斷連結船隻和客人身上的安全繩索，導致母子3人遭滑翔傘拖行，最後撞上大橋，釀成1死2傷的意外。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在佛羅里達礁島群（Florida Keys），5月30日下午5點30分左右，一名母親帶著7歲和10歲的孩子在玩海上滑翔傘，沒想到升空之後，平靜的海面突然颳起強風，49歲船長丹尼爾（Daniel Couch）見狀，擔心滑翔傘會把他的船強行拖走，危及到船員與母子3人的安全，於是剪斷連接船隻與客人的安全繩索，希望他們能擺脫強風的控制、降低高度。

然而接下來的發展並未按照丹尼爾所想進行，繩索被切斷後，母子3人立刻被滑翔傘強制拖行1英里（約1.6公里），最後撞上舊七英里橋（Old Seven-Mile Bridge），並墜入海中。目擊者約翰（John Callion）當時正在附近駕駛漁船，他見到意外發生，立刻開船到橋底下搜救墜海的3人，然而這名母親已經喪命，2名孩子則被送醫救治，其中一人重傷昏迷。

滑翔傘公司的工作人員表示，對這起事件感到非常震驚，後續會全力配合警方，目前事件仍在調查中。66歲的滑翔傘專家約翰（Mark McCulloch）接受《先驅報》採訪時表示，丹尼爾的作法違反「黃金法則」，不該切斷安全繩索，而是採取類似「之」字形移動，漸漸減少強風影響，以確保3人能平安回到船上。