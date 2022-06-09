北韓近期可能進行第7次核試的消息不斷，豐溪里核試場動態受關注。南韓專家指出，北韓局勢可能在美國下屆總統選舉前後改變，並正朝著不可逆階段進行核開發。

韓聯社報導，南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）今天出席韓國輿論振興財團與美國東西中心合辦的韓美輿論聯合討論會時表示，從北韓設定的5年國防科學發展及武器體系開發計畫來看，平壤當局所瞄準的應該是美國下屆政府。

洪敏認為，北韓在2024年底美國總統大選前後出現局勢變化的可能性很高，爭取時間讓北韓核武發展至難以逆轉階段，被平壤當局列為最優先事項。

洪敏分析，為達成這項目的，平壤意圖刺激南韓政府盡量強化戰力及對北韓的強硬態度，以作為北韓發展核武的正當理由；同時藉此對核武高度發展感到棘手的美國降低談判門檻。

對於持續發展更尖端及多樣化核武的北韓，與之比鄰的南韓該如何生存，洪敏強調，除強化可應對核武的擴張遏制力外，長期的外交解決方案、精細的非核化路線圖及國際合作體系都相當重要。

以講者身份出席討論會的美國外交委員會韓美政策負責人施耐德（Scott Schneider）也表示同意，「美國雖要求北韓非核化，但北韓希望被認同為有責任感的擁核國」，認為北韓與美國在目前情況下恢復對話及談判的可能性不高。

施耐德也指出，拜登政府的困境在於「能代替聯合國安理會決議的選項不多」。北韓今年以來多次發射飛彈，但在聯合國安理會提出的加強制裁北韓草案，因中國及俄羅斯行使否決權未能通過，導致美國及日、韓等周邊國家必須尋求其他牽制北韓方案。

新上任的南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，今天也在與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明的連線會議中，表達對北韓一連串發射飛彈行動，加上後續可能進行核試等挑釁行動的憂慮，強調在應對北韓各種威脅朝鮮半島與區域和平的挑釁行為時，國際社會必須堅決合作因應。

不過，洪敏認為，天氣變化可能成為影響第7次核試時程的重要因素，因核試使用的測量裝備對濕度相當敏感

，且豐溪里核試驗場坑道大約有15到18公里的砂石路，在雨天不易移動裝備。豐溪里所在的吉州郡今天起降雨，預計持續到15日，17日起又將進入梅雨季。