透過台中榮總安寧緩和醫療，醫療團隊定期到宅訪視，有需要時，即用攜帶手提式超音波機器在家中進行抽腹水治療。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

透過台中榮總安寧緩和醫療，醫療團隊定期到宅訪視，有需要時，即用攜帶手提式超音波機器在家中進行抽腹水治療。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

林女士過逝後，兒子寫給台中榮總感謝函，讓安寧團隊非常感動，也確信非癌症末期病人的安寧照護是必須的。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

27歲的大男生要照顧66歲肝硬化末期的母親有多窘？台中榮總安寧居家照護個管師陳珮雯說，她目睹臥床林女士說「我要尿尿」兒子周先生扶母親到床邊讓她直接尿地上，再自己整理一地屎尿；相依為命的母子在安寧居家照護介入後情況改善，不再每周4次掛急診、住院，今年4月林女士安祥辭世，彌留前還睜開眼向護理師道謝。

林女士育有4女1兒是政府列冊的低收入戶，4個女兒出嫁各自有家庭，小兒子周先生成為主要的照顧者，但因母親有多重疾病合併肝硬化讓他無法工作，2017年到2019年間林女士因反覆腹水引發腹膜炎多次入院治療，2年間急診就診次數達25次，2019年8月她因肝硬化引發肝腦病變再次到台中榮總掛急診，醫師建議會診安寧緩和共同照護。

經醫療團隊診視，發現患者疼痛與家屬照護技巧不足的問題，透過共照機制與原醫療團隊討論症狀治療、藥物調整，並做出院準備，此後安寧居家團隊定期到宅訪視，用攜帶手提式超音波機器在家中進行腹水抽吸，出現家屬無法應變急症，還有安寧病房護理同仁24小時線上諮詢。自從安寧緩和居家團隊介入之後，林女士掛急診次數從2年25次銳減1年零急診。

居家護理師莊雅雯說，初次訪視時，看到案主直接尿地上，讓她相當震撼，也著手轉介照服員協助沐浴清洗，並幫忙申請輪椅，期間姐姐們和弟弟在醫療處置上有紛歧，也協助召開家庭會議取得共識。

孝順的周先生白天照顧母親，利用媽媽睡著時深夜打工，病母夜間驚醒總叨叨念著看到床頭有三個小孩，個管師也安排心理諮商師到宅諮商，透過傾聽、陪伴，抒解壓力；就這樣過了三年，周先生和媽媽面對生死課題，不再焦慮惶恐，周先生更常帶著推輪椅帶母親出外走走。

母子倆在家討論死亡，對話從「你會擔心嗎？」、「很辛苦，沒有想要去上班、請看護嗎？」到「不擔心、媽媽現在看起來很舒服、很平安！」

周先生說，「媽媽從小照顧我，現在換我照顧媽媽」他從不覺得苦，只是以前到急診看到母親接上導管，一擦屁股的肉就掉下來很心疼，但後來有更多人協助他照顧，他常陪媽媽說話，謝謝她，而母親也謝謝他。

台中榮總家醫部醫師朱為民表示，安寧緩和醫療讓癌末或非癌症末期病患及其家屬可以在他們最熟悉的地方，由醫療團隊到家裏定期訪視，並提供所需的醫療服務，還有24小時線上諮詢，讓出現緊急狀況時家屬不會求助無門，病患不必經常掛急診、住院在家就能享受同等級醫療服務。