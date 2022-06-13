今年5月國內快篩試劑需求量大增，一度造成民眾瘋搶現象，不過有醫師抱怨，如今快篩已不缺，卻有一堆不敢自己篩的民眾，和不敢幫小朋友篩的家長，直接跑急診要求醫護人員幫忙篩檢，其中有家長給出的理由是「怕小孩會痛，不忍自己下手」，讓他相當傻眼。

蘇醫師在個人臉書粉專發文指出，雖然現在快篩充足，卻有越來越多人只要覺得喉嚨癢、有點發燒，甚至身體痠痛，不管半夜還凌晨，第一時間直接衝急診請醫護人員幫忙篩檢，「這在5月時還沒那麼誇張」。

他無奈表示，5月時很多人抱怨快篩試劑不夠，現在快篩夠了卻又一堆人不想篩，無法理解，且當中不少帶著孩子跑急診的家長給出理由，「怕小孩會痛，不忍自己下手」，讓他崩潰直呼，「你以為醫護很有時間在那邊陪你兒子演內心戲，無限repeat數到十嗎？」

他感嘆，其實不難理解為什麼民眾會有這種心態，「這種饑餓行銷就是屢試不爽」，就像當時疫苗充足但也沒人排隊去打，直到某廠牌疫苗缺貨，一堆人像瘋了一樣非打到不可。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「哪次不是這樣？這就是台灣人」、「我賭年底聖誕節的交換禮物會出現一堆過期快篩」、「我只看到20年後的台灣，會多出一堆讓小孩忍受一點點疼痛或委屈都會手軟的寶媽寶爸，養出來的媽寶男或媽寶女」、「篩一次收2000元就會自己篩了」、「掛號費改成1000元，會不會有提示功用」。