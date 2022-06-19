大鑫涉嫌將陸製「富樂快篩」假冒美國製進口台灣，黑心快篩案持續延燒，日前指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稱食藥署審查很嚴格，但很多措施是「防君子不防小人」，負責審查的食藥署長吳秀梅則表示，食藥署是審核把關的單位，廠商給錯誤的東西，應該要譴責的是違法的廠商。對此，資深媒體人黃揚明踢爆，包括食藥署及檢調單位都要求醫優科技的吹哨者封口，國家機器已經動起來了。對此，有網友表示「揚明哥，請繼續把黑篩事件追到底，加油」。

黃揚明今（19日）在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」中表示，任職於醫優科技的張姓吹哨者接連在6月16、17日兩天接受媒體訪問後，隨即醫優科技就接到食藥署的電話，表示目前全案正在偵辦中，不可以再對外發言！同時檢調單位也提醒這名張姓吹哨者偵查不公開，黃揚明質疑，食藥署和檢調單位，為什麼要下封口令？是不是擔心再講下去，這個案子圓不住了啦！

黃揚明表示，這是食藥署以拖待變的方式，因為目前是檢調偵查的對象是大鑫資訊，但接下來很可能就會往他們身上查，因為只有這個吹哨者會讓食藥署難看，所以要封口了，所以國家機器動起來了。醫優科技只是一家做食藥署生意的公司，如今他們還敢講話嗎？

【週末大爆卦】吳秀梅推黑篩該譴責違法廠商引眾怒!林智堅落跑空降桃園激怒綠大老!蔡政府對美遊說2通電話燒300萬卻破局!2025綠能20%跳票!王美花:不叫放棄! @大新聞大爆卦 20220619

黃揚明稍早也在臉書發文，請食藥署公布5月13日收到醫優科技公文後，到底採取了哪些積極措施去查辦？否則就是包庇。

有看不下去的基層公務員向黃揚明爆料，食藥署直到6月初以後，也就是吹哨者已透過管道聯繫軍醫局透露案情後，才向廠商大鑫資訊提出該款快篩試劑要求試驗，但大鑫資訊以「無現貨」為藉口，說要6月15日以後才能拿到。結果呢？等不到6月15日，6月13日案情爆發，黃南競14日遭收押。食藥署長還好意思出來說：不是應該譴責違法廠商嗎？包庇違法、消極不作為導致災害發生，也是違法。

而根據《刑法》第130條「公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上10年以下有期徒刑」，另外根據《國家賠償法》第2條第2項「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同」，黃揚明直接點名吳秀梅，您知道為什麼該被譴責了嗎？

對此，有網友表示，「揚明哥，請繼續把黑篩事件追到底，加油」、「這個政府把疫情賺災難財，疫情已經無法控制還在A錢，真的有夠可惡，年初到現在已經300萬人染疫，枉死的已經5000人，還在騙真的罪無可赦」、「衛福部現在逐一確診是在演哪齣？」、「台灣每天因為疫情死亡那麼多人！大家都無感了嗎？防疫中心怎麼能夠一直如此罔顧人命呢」。