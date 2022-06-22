黑心快篩案及恩恩錄音檔，兩起案件引發全民關注，媒體人黃揚明指出，這兩起案件都與吹哨者有關，但民進黨在兩起案件中的態度卻截然不同，並指出行政院會於2019年就通過「揭弊者保護法草案」送往立法院，但至今卻沒有後續進度，直言「民進黨在立法院是多數黨，如果有心要通過一部揭弊者保護法案，實在易如反掌」。

黃揚明昨（21）日在臉書表示，在黑心快篩案中，若不是吹哨者將案情通報不止一個政府機關，黑心快篩可能還在市面流竄、政府機關也會持續花公帑採購；在恩恩送醫案中，若不是吹哨者將錄音檔案外洩，相關過程外界也無從得知。

黃揚明指出，兩案的吹哨者都面臨某種程度的國家機器欺壓，且新北消防員更面臨三年以下有期徒刑的「洩密罪」追訴，但當民進黨儼然一副正義之士，攻擊新北市府時，蘇貞昌內閣的行政院會於2019年5月2日通過的「揭弊者保護法草案」，因來不及三讀導致法案進度歸零；本屆立院報到後，主管機關法務部廉政署於2020年2月20日再將草案送往行政院審查，但至今2年多、改了4個版本，行政院仍未通過。

黃揚明更透露，立院目前也有12個立委或在野黨團提出的揭弊者保護法草案，但司法委員會根本沒有實質排審過。黃揚明強調，民進黨在立法院是多數黨，只要有心，想通過一部法案根本易如反掌，「但是，身為中央執政黨的民進黨不斷拖延，難道不是害怕執政弊端被吹哨者揭發嗎？」

黃揚明說，吹哨者不是「抓耙者」，而是監督執政的力量。在黑心快篩案中，吹哨者讓黑心快篩被揭發；恩恩送醫案中，吹哨者讓官僚真相曝光，呼籲「不分朝野，都該支持一部進步的揭弊者保護法案！」