新北中和2歲男童「恩恩」染疫病歿，恩恩爸控訴1922接到電話後，花143分鐘才轉送，引爆1922有無公權力的爭議，對此，中廣董事長趙少康今（10）日更在臉書上怒轟陳時中再度甩鍋，直言「真是厚臉皮不負責任到了極點」，更喊出「1922解散吧」等語，引發討論。

趙少康今日在臉書上直言「原來1922功能也誤會了2年」，更提及「恩恩事件是整個疫情通報體系都必須檢討的問題」，趙少康認為，這件事無分中央地方，但綠營卻刻意政治操作這起悲劇，「撿到槍」迫不及待往侯友宜身上開，簡直把防疫當選戰打，最終迴力鏢全部打向陳時中，陳時中只能再度甩鍋「1922是委外通報諮詢服務，沒有公權力」，這讓趙少康怒嗆「真是厚臉皮不負責任到了極點」。

趙少康更說，過去兩年多以來，街上的電子牆、捷運站廣告牆等，大街小巷都能看見陳時中宣導1922專線的身影，各廣電媒體的廣告時段也被指揮中心徵收，宣傳1922等疫情資訊，這也讓他質疑「如果不是公權力介入，被陳時中說是外包廠商的1922，能把廣告向全國播送嗎？」而現在疫情當前，指揮中心號令天下，全國各單位莫敢不從，1922的公權力就是陳時中賦予的，能調動部隊、調動各種資源支援，卻不能讓1922跟119有效串聯，趙少康更直言「這就是陳時中無能的證明，連話務中心都做不好，只平白享受幫1922打廣告帶來的聲量」。

因此趙少康也呼籲「陳時中不要再凹了」，1922至今花了將近8.5億元公帑，它就是政府專線，最後趙少康也說，既然陳時中不想負責任，綠營也一味把責任推給地方，完全無視中央與地方資源差距之懸殊，那就不要再疊床架屋推1922了，「立刻把1922解散、把預算撥給地方，增加第一線防疫話務量能，真正精進防疫效率與為民服務」。