好萊塢男星阿湯哥最新大作《捍衛戰士2:獨行俠》，36年後續集電影上映，吸引大票影迷進劇院支持，至今全球票房飆破10億美元(356.4億台幣)，續集中的女主角從女教官變為酒吧女老闆，請來演續集女主角潘妮則大有來頭，她打從童星時就出道打磨演技，名為「珍妮佛.康納莉」，當年清純嫩樣跟著被注意到。

近來受惠於阿湯哥《捍衛戰士2:獨行俠》，帶紅女明星珍妮佛康納莉，如同仙女般的美麗容貌，再三勾起影迷們的好奇心，原來她在1986年《捍衛戰士》上映時，就以《美國往事》(四海兄弟)、《魔王迷宮》出道，可見當年劇照中的她，長相清純可愛，噴發出一股仙女氣質，連帶全球影迷都快要被她電翻。

《捍衛戰士2:獨行俠》中，阿湯哥經常獨自出執行飛官危險任務，身旁總有位充滿智慧的美人待他歸來，就是愛慕他30多年來的酒吧老闆娘潘妮，每一出場造型總是特別俐落大方，深邃藍眼睛和飄逸長髮，格外吸引觀眾目光。既不特別搶走阿湯哥風頭，卻又美到讓人心目神怡，在作品無條件相信阿湯哥也贏得觀眾好感度。

事實上，現年51歲珍妮佛康娜莉，已經出道38年，當年出道主演的首部電影《美國往事》，台灣譯作是《四海兄弟》，那時她才14歲而已，有一幕在倉庫讀跳芭蕾的鏡頭，吸引全球影迷關注；而在《魔王迷宮》中，無論穿上蕾絲洋裝，或是換上華麗公主服飾，和魔王在舞會跳舞，清純少女模樣照樣電翻全球。