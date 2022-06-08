湯姆．克魯斯上一次演出《捍衛戰士》是36年前，他在續集升格年輕飛官的教練，不變的是他的重機、雷彭眼鏡、飛行夾克，和嘴角閃著陽光的笑容。59歲的阿湯哥以嚴格飲食和健身，讓體能維持巔峰，輕鬆駕馭上天下海的高難度特技。

「飛行是我一輩子都熱愛的事。」擁有飛行執照的湯姆．克魯斯（Tom Cruise）拍攝駕駛戰鬥機場景，想當然爾是如魚得水。59歲的湯姆．克魯斯看似年輕不再，但他拍片仍堅持親自演出動作場面，很少依賴綠幕特效。

湯姆．克魯斯身高170，是好萊塢的矮子一族。這幾年在拍片期間，他以嚴苛飲食與健身習慣訓練身材與體能，即使步入中年，體重仍維持在68公斤上下，身形硬挺而強健，也是帥氣大叔。

●中年後3大飲食習慣，維持體能、身形

湯姆．克魯斯曾說過：「我是個謹慎的人，一旦做決定就不輕易改變」，同樣的堅持也展現在健康與身材管理上。邁入中年，湯姆．克魯斯更注重飲食，他的習慣如下：

1. 少量多餐

湯姆．克魯斯習慣「少量多餐」。2018年拍攝《不可能的任務：全面瓦解》時，劇組人員目擊他一天進食的次數高達15次。由私廚為他準備的食物包括：堅果、冷凍有機藍莓等。

2. 每天熱量攝取不超過1200卡

這兩年湯姆．克魯斯也仿效好友貝克漢，採用限定熱量飲食法。他多數吃的是蒸烤或低溫舒肥食物，盡量避開碳水化合物。營養專家克萊頓（Paul Clayton）指出，過多的碳水化合物會造成胰島素分泌不穩，不利於血糖控制，會導致人提早老化。而高溫烹調的食物容易讓養分流失，提高體內發炎的風險，建議中年過後應多食燕麥、鮭魚、菠菜和橄欖油等食物。

3. 不碰甜食

湯姆．克魯斯不吃甜食。不過逢年過節，他會大手筆訂購知名蛋糕送給同片演員和工作人員。

●中年不顯老的運動密碼：有氧＋重訓

湯姆．克魯斯在IG上形容自己：「從1981年出道開始，就在電影裡不停地跑步（Running in movies since 1981）。」曾經有網友幫他估算，在52部影片中，有高達44部有快速跑步的場景。運動網站《Balanced Runner》分析湯姆．克魯斯的跑步姿勢，具有符合專業跑者的水準，包括：穩住核心、雙臂與手掌動作擺動正確、維持高階跑者的步頻（每分鐘約180步以上）。

不過跑步只是湯姆．克魯斯的日常運動之一。為了達到訓練效果，他聽從教練建議，以各種運動組合維持訓練量，並避免運動倦怠與停滯期。

除了健身房的基本訓練，平常喜歡划獨木舟、擊劍、潛水、攀岩、健走等戶外運動，這些運動融合有氧和重訓，讓他維持體能的彈性與平衡，延緩老化。

●永遠把粉絲放第一

湯姆．克魯斯出道41年，紅了也將近40年。私底下是個工作狂，個性嚴謹而內斂，從製片到拍攝一絲不苟，共事的人不免壓力罩頂，但在鏡頭面前，湯姆．克魯斯總是和顏悅色、親和力十足，過去傳出離婚和信仰等爭議，但粉絲仍不離不棄。

近身採訪湯姆．克魯斯的媒體都知道，他在紅地毯上通常是龜速前進，因為要回應粉絲的合照、握手和寒暄，即使曾被瘋狂粉絲當面潑水，也並未改變他和粉絲的互動方式。他說：「我願意花兩個小時和粉絲見面，他們都是為我而來。」