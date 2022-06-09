不少人會服用維他命，感覺「有呷有保庇」，恐可以補足身體不足的營養素，但值得注意的是，維他命和部分藥物會產生交互作用，若是一起吃，不只可能增加身體負擔，甚至引發副作用。

一般而言，民眾能從日常均衡的飲食中，攝取到足夠的維生素，但現代人飲食不均衡，因此許多人會自行購買維他命等保健食品服用，但往往會忽略保健食品和藥物間，恐怕會產生交互作用。

保健食品雖標示為食品，但多數仍介於食品與藥品之間，當攝取過量濃縮成分，長期也會造成身體負擔，食藥署指出，維他命不只屬於食品，高濃度產品也是藥品的範疇，不當使用恐造成與藥品的交互作用。

維他命與藥物可能的交互作用，多為影響藥物的吸收、代謝及排除等，造成藥物療效及副作用的改變，是不容忽視的潛在問題。維他命可分為水溶性維生素及脂溶性維生素，常見水溶性維生素B1、B2、B6、B12、C，以及鈣、鐵等微量元素；脂溶性維生素則有A、D、E、K。

微笑藥局藥師廖偉呈指出，相較於水溶性維生素，脂溶性維生素代謝較慢，無法快速排除，更需要留意交互作用的風險，不過值得注意的是，「劑量」也是重點，並不是併用就一定會產生風險，但在服用高劑量維生素時，就得留意交互作用。

●脂溶性維生素和哪些藥品易產生交互作用？

◎維生素A

避免和口服A酸併用：維生素A有每日上限值，過多恐會增加肝臟負擔，口服A酸是一種維生素A的酸類衍生物，若是併用，恐造成體內維生素A濃度上升，增加維生素A中毒機率。

◎維生素E

避免和抗凝血劑香豆素（Warfarin）併用：若每天服用超過300IU的維生素E，恐增出血機率。

◎維生素K

避免和抗凝血劑香豆素（Warfarin）併用，或每日應定量攝取：併用恐降低抗凝血作用，此外，廖偉呈也提醒，日常飲食中吃富含維他命K的深綠色蔬菜也需定量，避免影響藥效。

(示意圖/Shutterstock)

●水溶性維生素會和哪些藥品產生交互作用？

◎維生素B6

吃下過多的維他命B6可能降低帕金森氏用藥「左多巴（evodopa）」的效果，一次補充勿超過15毫克。但目前Levodopa藥物多為複方成份，維生素B6不會影響複方多巴胺藥物的效果。

◎維生素C

1. 避免和含鋁制酸劑併用：若和高劑量維生素C（超過2,000mg）併用，恐使血中鋁濃度上升，增加藥物副作用，增加鋁中毒風險，尤其是腎功能較差的民眾需特別留意。

2. 超過1,000毫克的維生素C，可能降低抗病毒藥物Indinavir的藥效。

至於綜合維他命由於每項成分含量不高，若是按照建議劑量、沒有和其他保健食品併用，較不需擔心交互作用問題。

以藥物動力學來說，交互作用是藉由影響藥物吸收、分布、代謝及排除等機轉，可能會改變藥物血中濃度、影響療效。

有些藥物會與營養素結合，或與營養素競爭，人體因此無法順利吸收，至少得間隔2小時（等胃排空）再服用。例如氟荃諾酮類（fluoroquinolones）抗生素，就不能和鈣一起吃，會影響藥物吸收。

值得注意的是，若是會影響代謝、血中濃度，則得視所服用的藥物在體內的代謝時間而定。廖偉呈以維生素C為例，高單劑生生素會誘導抗病毒藥物indinavir的代謝增加，然而一般抗病毒藥物需每日定期服用，所以會建議服用該藥物的民眾，避免服用高劑量的維生素C。

藥物在人體內，經過正常的代謝程序，最終都會排出體外，只是時間長短，要判斷藥物在體內的代謝時間，可依照每個藥物的「半衰期（t1⁄2）」來預測。半衰期指的是藥物在體內吸收之後，分佈到血液中，達到最高血中濃度，經代謝排除之後，血中濃度下降到原本一半所需的時間。

想避免交互作用，通常2個半衰期後就不易造成交互作用，會以5個半衰期的時間，當做藥物排出體外的時間。

維他命也不是多吃多健康，劑量很重要，若是服用過量恐怕強身不成，更傷身，因此服用前應仔細閱讀產品說明，不要擅自增加劑量。廖偉呈也呼籲，民眾無論吃任何維他命、保健食品，皆應諮詢可信賴的社區藥局藥師，或是負責調配自身藥品的藥師，較能根據個人狀況提供建議。

●購買保健品時 哪些事情要先諮詢藥師？

1. 告知具體需求和想要的效果。如果只說「保健」身體，藥師會不清楚需求。

2. 告知目前身體狀況或服藥情形。

3. 詢問吃多少劑量才夠？

4. 詢問怎麼吃效果最好或不傷身，例如可能跟哪些藥物、食物會有交互作用。

5. 問自己是否真的了解，如果不了解應繼續詢問藥師。