民進黨立院黨團今舉行輿情時事記者會。（摘自直播）

【全程影音】批中央防疫指引錯誤給藥太慢 國民黨團要求：放寬開藥標準

國民黨立院黨團今（14日）舉行「防疫指引錯誤，給藥太慢？」記者會，黨團總召曾銘宗批評，中央疫情指揮中心給藥率太低、太慢。對此，民進黨立院黨團副幹事長林靜儀回嗆，國民黨不要把藥物當迷信，該用藥依照醫師指示用藥，不要整天去談每個人都要給藥，是不適當的作法。

民進黨立院黨團今舉行輿情時事記者會，林靜儀說，我國抗病毒藥物口服藥已有20萬人開藥，占確診個案7％，周邊國家美國是3.8％、日本2.7％、香港1.99％、韓國1.33％，不是每個確診個案都要用藥。

她強調，針對高風險群、抵抗力不足者才建議給藥，若再加上清冠一號使用率，會由中醫師開藥，我國給藥的比率已比其他主要國家多很多。

林靜儀說，國民黨不要把藥物當迷信，該用藥依照醫師指示用藥，不要整天去談每個人都要給藥，是不適當的作法，昨天也與中醫研究所調了資料，要提醒口服藥與清冠一號擇一使用，請民眾不要迷信藥物，藥物交互作用和相關代謝作用，會有競合問題，建議依據醫師建議、擇一使用。