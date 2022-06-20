民進黨立院黨團今（20日）開輿情回應記者會。（葉書宏攝）

大陸以藥物殘留為由全面禁止我石斑魚進口，如今傳出日本福島的「林養魚場」願意協助進口，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（20日）表示，是台日兩國之間民間基礎，不需要台灣、日本官方去協助，不僅是311地震之後雙方善意往來，亦是開放福食後的回饋、善的循環。

民進黨立院黨團今（20日）開輿情回應記者會，媒體詢問關於日本福島的「林養魚場」願意協助進口石斑魚。鄭運鵬表示，日本對於各國到日本的食品安全，檢驗標準不會落後中國，也一定是嚴格於中國，日本水產業者本身就是漁產養殖專業。

他說，日本林養魚場願意公開表示基於日本、台灣友好關係，要幫助台灣石斑魚業者進口到日本；可見日本對於台灣石斑魚標準有信心，也不相信中國所謂台灣石斑魚有違法用藥狀況，日本跟台灣基於長期友誼，日本311地震之後就想回饋台灣幫助，這就是所謂國際善的循環。

鄭運鵬表示，這是台日兩國之間民間基礎，不需要台灣、日本官方去協助，民間自然而然發起，林養魚場會先買1、2噸，讓日本餐廳業者試試台灣口味，是真的促銷活動，如果符合日本口味，就會有真的貿易，是真友誼、真貿易與中國黑箱作業是不同。

鄭運鵬也提及，不僅是311地震之後的雙方善意往來，半年前政府開放福島周邊食品回歸到科學檢驗，這也是促成日本「林養魚場」願意協助台灣石斑魚養殖業者，是台灣得到日本民間回饋與回報，這就是善的循環。

副幹事長林靜儀表示，農委會重新檢核台灣國產石斑魚，並沒有中國宣稱的藥物問題，無須懷疑台灣農漁產品的品質，台灣要擺脫國民黨政治掮客長期以政治為前提的農產品外銷。

她說，台灣農漁牧有其成本可能無法與周邊大國競爭，但台灣的品質管控絕對可以獲得國際肯定，擺脫過去受到中國不合理干預，走向更寬廣的國際市場，建立好的外銷管道，來幫助台灣優質的農漁牧產品。