大陸禁止台灣石斑魚進口，屏東身為石斑魚養殖大縣帶來不小震撼，縣府積極多元行銷活動，但縣長潘孟安抱怨農委會沒有提供任何協助，讓他感到很遺憾。這番話揭穿農委會救石斑魚宣示沒落實，引發外界關切；行政院長蘇貞昌緩頰稱農委會主委陳吉仲非常賣力。但網民一針見血嗆：「從去年被驗出到現在還解決不了，就知道陳吉仲有多賣力了 ?」。

為平息屏東縣長潘孟安抱怨農委會石斑行銷沒有作為，引發議論，行政院長蘇貞昌今天上午表示農委會主委陳吉仲非常賣力，日前才與他一起直播煮石斑魚。晚上，屏東縣府對外強調「遵照院長指示，中央、地方一起努力」，潘孟安不再發言似乎希望沖淡對立氣氛。

潘孟安26日沒有公開行程，也不再發表任何談話，僅由縣府發言人鄞鳳蘭對外強調，「我們一直都是遵照蘇貞昌院長的指示，中央、地方一起努力，未來也會繼續一起挺漁民、挺農民，走過風暴」。據悉，潘孟安炮轟完後，當晚漁業署已主動聯繫縣府，且縣府將於27日舉辦的台鐵石斑魚便當發表會也有邀請對方參加。

陸禁台石斑魚，意外引起民進黨內部對立，潘孟安25日怒轟中央完全不和地方接觸，似乎上演綠營「網內互打」。據悉，潘孟安炮轟完後，當晚漁業署已主動聯繫縣府，縣府27日將舉辦的台鐵石斑魚便當發表會也有邀請農委會參加。縣府發言人鄞鳳蘭強調，潘孟安當時的陳述是有感而發，因有太多養殖戶向他抱怨，但不論中央還是地方，目標都是一致的，大家從中修正、調整作法，良性溝通才是重點。

不過，蘇貞昌表示，農委會主委陳吉仲非常賣力，日前才與他一起直播煮石斑魚。網民們不買單紛紛反嗆：「從去年被驗出到現在還解決不了，就知道陳吉仲有多賣力了 ? 」、「陳吉仲是很賣力，很賣力恐嚇中共，要去WTO提告」、「大蕃薯說謊很賣力，陳吉仲卸責很用力」、「方向不對..愈努力愈錯！傷害漁民愈大！」、「嚇死人，賣力就這種成績，那不賣力農漁民不就吃土了」。