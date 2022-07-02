澎湃新聞2日報導，大陸中華全國新聞工作者協會（中國記協）黨組書記日前完成調整。據中國記協網消息， 2022年「一帶一路」記者組織論壇6月29日在北京透過網路視訊召開，劉思揚主持論壇，顯示中國記協副主席、新華通訊社副社長、黨組成員劉思揚，已接替劉正榮，擔任中國記協黨組書記職務。

中國記協是中國共產黨領導中國新聞界的全國性人民團體，是中共黨和政府密切聯繫新聞界的橋梁和紐帶。中國記協全國理事會由各團體會員單位推舉產生，包括新聞單位領導人、新聞界知名人士及優秀記者、編輯、節目主持人等，每屆任期5年。

公開資料顯示，劉思揚，男，漢族，1963年6月生，大學雙學士，中共黨員。

1985年7月從安徽大學中文系畢業後，劉思揚曾在《安徽日報》社擔任編輯兩年，兩年後赴中國新聞學院研究生部學習。1989年8月，劉思揚進入新華社從事新聞採編工作以來，至今已有33年。

1989年8月至2005年12月間，劉思揚從新華社國內部記者起步，逐步成長為政採室主任、國內部副主任。

2006年1月至12月間，劉思揚曾任中宣部新聞協調小組組長。

2007年1月，劉思揚調赴新華社總編室工作，擔任副主任，兩年後任主任。2016年1月，劉思揚升任新華社副社長。

新華社介紹，劉思揚採寫和參與採寫的多篇新聞作品獲中國新聞獎，其中三篇作品獲中國新聞獎特別獎，即〈在大海中永生——鄧小平同志骨灰撒放記〉（1997年）、〈守望精神家園的太行人——紅旗渠精神當代傳奇〉（2011年）、〈「三西」扶貧記〉（2012年）。

他先後在2001年獲大陸全國五一勞動獎章，2002年獲新華社十佳記者稱號，2009年被中宣部確定為全國宣傳文化系統「四個一批」人才，2010年被新聞出版總署確定為全國新聞出版行業領軍人才，2011年獲大陸國務院頒發的政府特殊津貼。

此前擔任中國記協黨組書記的是劉正榮。

劉正榮，男，漢族，1962年2月生，在職研究生學歷，中共黨員，曾任國家網信辦政策法規局負責人、中宣部正局級幹部、新華社祕書長、新華社副社長等職，於2020年9月任中國記協黨組書記，後擔任中國記協黨組書記、副主席、書記處書記。