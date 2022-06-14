國民黨立院黨團今天召開記者會指出，新冠肺炎口服藥物投藥速度還是太慢，且每日領用藥物比率高低落差極大，雖說已購買百萬份口服藥，現在給藥率卻不到20％，根本不成比例。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，先前經專家會議多次討論，給藥條件已經放寬許多，目前國內給藥條件在國際上相對寬鬆。

醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠表示，口服藥條件是65歲以上病人優先給藥，至於50歲到64歲之間的詳細給藥狀況，指揮中心迄今都未提出明確分析；目前8成以上確診病患由基層醫師收案，但指揮中心並未給出明確的用藥指引，可能導致50到64歲多歲致死率上升。

羅一鈞對此回應，指揮中心每周五都會公布各年齡層染疫致死率，最新一版為6月10日公布，統計至6月9日止，目前40多歲染疫致死率為0.01％，50多歲染疫致死率是0.05％，兩者都很低。

蔡明忠也質疑，台灣高血壓患者眾多，為何高血壓被排除在用藥條件之外？羅一鈞回應，先前專家會議討論過，高血壓增加重症或死亡的證據是不足的，後續如果有新的研究結果證實有新的風險因子，都會提到專家會議討論，是否納入給藥條件。

指揮中心統計，昨（13）口服抗病毒藥領用1萬2601份，其中倍拉維（Paxlovid）9881份、莫納皮拉韋（Molnupiravir）2720份。今年迄今總計領用21萬1795份，包括倍拉維17萬1048份、莫納皮拉韋4萬747份。

另外，羅一鈞特別提醒，由於口服抗病毒藥物和清冠一號有交互作用，不建議併用，提醒無論是醫師開立或民眾使用上，都應特別留意。