配合中央流行疫情指揮中心宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗，未施打3劑疫苗之旅客，可以48小時內之快篩陰性證明代替，交通部觀光局修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，並自即日起生效。

交通部觀光局表示，中央流行疫情指揮中心於111年4月15日宣布為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自111年4月22日起，國人參加不特定團員之旅遊團均須完成Covid-19疫苗追加劑(第3劑)接種，方得參加旅行團。

政策實施後，適逢國內疫情升溫之際，民眾亦因此自主提升防疫作為，依據中央流行疫情指揮中心統計，至111年6月16日疫苗追加劑接種率已達68.9%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 92.94%），交通部觀光局經與觀光產業研商，同時考量減輕對觀光產業衝擊、疫苗接種率提高、民眾自主防疫扎實及疫情趨勢將逐漸緩和後，報請中央流行疫情指揮中心同意，修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅行團旅客均須完成Covid-19疫苗追加劑之限制規定，未完成3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。

交通部觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，惟仍須遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，並呼籲符合施打第3劑資格之民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升疫苗之保護力，其餘管理措施所訂防疫事項，亦請旅行社工作人員及旅客共同遵守，「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」（如附件），亦可逕至交通部觀光局行政資訊網-因應Covid-19疫情相關規範（網址：https://admin.taiwan.net.tw/）查詢。

至於旅行團中途有人有症狀且快篩陽該怎麼辦？其他團員就地解散嗎？羅一鈞表示，依現行指引，快篩陽經過醫師確認後，依照目前指引只會匡列同為旅客的同住家人3+4，若同住家人打第3劑就0+7；若同團旅客非同住家人但同車或同住宿，依照目前指引不會列為匡列對象，但個案情況仍由地方政府彈性調整。

指揮中心鬆綁國旅三劑令，旅行業者覺得有幫助嗎？全國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁直言：「該退的已經退完了，現在就看客人還有沒有時間、有沒有興致，願不願意重新開始！」他表示，三劑令是本來就該解禁，卻拖到現在才處理；而之前因三劑令衍生的旅遊糾紛到現在都還沒解決，品保協會還在處理。