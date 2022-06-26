疫情指揮中心日前宣布，醫事人員、65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全者，可打第四劑，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，本來沒有意願接種第四劑，但身邊同事接連染疫，他擔心自己若確診，兒科急診會放空城，他選擇高端做為第四劑，施打超過48小時，手臂紅腫痛的感覺都沒有，他直呼和mRNA（莫德納、輝瑞／BNT）、腺病毒載體（AZ）疫苗相比，「接種後感受真的差別很大」。

謝宗學昨（25）日於個人臉書粉專指出，自己第一、二劑都是施打AZ，第三劑則是接種莫德納，本來不太想打第四劑，看到身邊的同事一個接一個確診，擔心自己不慎染疫，兒科急診的班表會崩盤、無人上班，同時他也擔憂第四劑若再打莫德納，疫苗副作用會導致他無法上班，因此選擇副作用較輕微的高端。

謝宗學表示，打完高端隔天可正常上班，且施打超過48小時，連手臂紅腫痛的感覺都沒有，他說，若可以選擇，未來他將以蛋白質次單位疫苗為優先考量，坦言「接種後感受真的差別很大」。

至於仍有許多家長詢問他，要不要讓孩子打新冠疫苗，謝宗學直言，要不要接種疫苗是自己的決定，跟旁人一點關係都沒有，目前科學證據是接種疫苗利大於弊，再加上台灣幼童染疫後易併發急性腦炎的特殊體質，目前想不到不讓孩子接種疫苗的理由。

謝宗學說，世上沒有無風險的選擇，疫苗副作用和染疫後重症、腦炎的風險，他更在意後者，在台灣並不會有人強迫孩子打疫苗，家長只要想清楚風險和利弊，做出選擇就好了，未知的風險無人可預期，真的只能接受。