台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，1日新增3萬5699例本土確診個案與121例死亡，醫師出身的民進黨前立委沈富雄對此表示，疫情將同紐西蘭一樣長期化，但也由於該病「沒那麼嚴重」，且病毒四處流竄、許多人已染疫，因此他質疑參與錄影時仍要快篩陰性才能進入「究竟是保護自己還是他人？」也為此問題「想到腦袋都快要爆炸！」

沈富雄昨（1日）在政論節目《少康戰情室》首先表示，目前台灣疫情的走向，完全同他幾個月前所預料，由於（確診數）上升的走勢不夠陡也不夠高，疫情下降時走的是「紐西蘭模式」，因此沈富雄直言，確診數若要降到每天2萬人以下「恐怕需要很長的時間」，但也因為Covid-19「沒那麼緊張」，所以不能只看確診數字。

沈富雄直言，衛福部長陳時中此時「大可華麗轉身」、下台去選台北市長，陳時中之所以有顧忌，是因為「老百姓不放他了」。沈也指出，台灣現在是「最害怕（疫情）的社會與人民」，近期一份民調更顯示有高達七成的民眾對邊境解封沒信心，而這一切「完全是陳時中自己搞出來的！」

沈富雄最後提到，進入電視台參與錄影時都要快篩陰性才能進入，而自己差點因原則性問題不想快篩而進不了電視台，他質疑電視台的要求「究竟是在保護我，還是保護他人？」也坦言為了此事一直想不通，「想到腦袋都快爆炸」。沈富雄指出，由於到處都是病毒，許多人也都已染疫，因此此時仍要進行快篩「是沒用處的，到底在緊張什麼？」