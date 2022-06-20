兒科診所醫師張博揚表示，各界都在質疑無敵星星是否存在，二度感染等說法眾說紛紜，他認為若以最寬鬆的數據來看，感染率不到2成，也就是有8成人還沒染疫，若疫情再爆發，他問「你認為是2成確診過的人容易得？還是剩下那8成？」

張博揚昨（19）日於臉書粉專指出，大家都在質疑無敵星星的存在，甚至說會二次感染，因為新冠病毒會不斷演化，認為無敵星星根本是無稽之談。

張博揚說，以最寬鬆的數據預估，官方確診數再加上黑數，感染率不到2成，也就是說有8成的人是沒有確診過的，「你們覺得一旦疫情再起，是2成確診過的人容易得？還是剩下那8成？」

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，染疫後3個月保護力就會開始衰退的，因此所謂的「無敵星星」不是百分之百有效。至於是否會發生重複感染狀況，羅一鈞不否認，並表示此狀況不會發生在大多數人身上，若大部分的人都發生二次感染，就表示社區主要流行的變異株已轉變，甚至有變異株種類的巨大改變，民眾重複感染的機會就會大增。