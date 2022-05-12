近年新冠肺炎疫情肆虐，人人幾乎口罩不離身，在只露出雙眼的情況下，有人曾打趣說路上的帥哥美女因此變多，近日有大陸狗仔拍到一男子試圖搭訕一名口罩美女，沒想到該女竟是戲劇女神趙麗穎，讓趙麗穎第一時間傻住，幸好有朋友出來解圍，才化解一場尷尬危機。

外型甜美的趙麗穎去年閃電宣布和馮紹峰離婚，兩人育有一子「想想」，離婚後兒子交由馮紹峰家扶養，去年趙麗穎上節目《中餐廳》，被女星寧靜問怎麼會在這時候想上節目？趙麗穎則回是想要治療心裡的傷，寧靜又接著問為何將兒子交給前夫照顧？趙麗穎面有難色回答：「他的經濟比我好。」引發網友熱議。

趙麗穎被搭訕，好友跳出解圍。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

趙麗穎今年3月衰捲入逃漏稅的烏龍傳聞，她隨即派出律師發聲明駁斥此事，北京星權律師事務所聲明強調是被「移花接木」亂造謠，已收集好資料準備提告。而上月大陸媒體報導，其實趙麗穎和馮紹峰離婚後，男方一度想把前妻追回來，但被趙麗穎打槍，兩人婚變後還是好友，本來有電影公司找馮紹峰和李冰冰合作新片，但李冰冰覺得角色不適合自己，改推薦趙麗穎參加，沒想到趙麗穎並不排斥，一對無緣夫妻之後也許有機會在大螢幕上同框。

而據《搜狐娛樂》報導，34歲的趙麗穎生下小孩後，外型依舊甜美青春，最近甚至被八卦媒體「攝影劉大錘」直擊在路上被搭訕，但好友立刻跳出拒絕，並將趙麗穎拉走，姊妹倆後來便進了服飾店購物，可見趙麗穎私下生活化的一面，對此，網友回應：「他去搭訕到底是認出了他是趙麗穎，還是覺得普通路人長得很美呢？普通路人長得很美，包成這個樣子也看不出來吧」、「以為是美女素人了吧」、「是怎麼看出來是趙麗穎的」。