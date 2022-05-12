香港一代女星邱淑貞大女兒沈月，今年才剛滿20歲，繼承媽媽優良基因，擁有神似媽媽的五官，外界紛紛投以注目，被喻為最美星二代，因而受到各大精品廠商愛戴，出道時尚模特兒，今年2月她悄悄飛到南韓參加時尚活動，和多位南韓當紅藝人合照，後來就被瘋傳將以英文名Alya在韓出道，引起一陣熱議。這項消息也隨即被她本人否認，強調兼顧課業及模特兒工作。

沈月參加時尚活動，還和諸多南韓明星合影。(圖/沈月 IG)

先前，沈月在抵達南韓後，不僅到首爾藝術中心追星觀賞郎朗音樂會，還和偶像天團Super Junior成員希澈享用下午茶，之後還參加高檔時尚活動，跟男子天團EXO世勳、金敏荷、丁海寅等明星模特合照，從小喜愛KPOP文化的她，12歲就開始學習韓語，因此飛到韓國一舉被盛傳即將簽約當地經紀公司。

沈月和丁海寅(左)合照，也和EXO世勳(右)留下合影紀念。(圖/沈月 IG)

網友反應方面，邱淑貞女兒沈月被傳出赴韓發展，其實並不被網友們所看好，多半認為沈月僅是靠媽媽邱淑貞的資源，還有基因帶給她的盛世美貌，跟明星們拍照更只是在攀交情，部分人甚至說出沈月沒有個人特色和才藝，除了邱淑貞女兒的標籤，她其實還有很大的成長空間，應該尚不適合在韓國出道。

沈月和時尚Kol奇恩世(左)還有金敏荷(右)合照。(圖/沈月 IG)

日前，沈月受訪否認出道傳聞，並表示初場對她來說並非是出場，本身並非韓國練習生，也沒打算去做練習生，反而要是迎接生活裡的種種，目前她還是專注在課業學習，運用空檔做模特工作，還能畫畫並學習烹飪料理，享受還在爸媽陪伴下的生活，以及和妹妹沈日沈晨作伴，希望能和大眾繼續分享生活的點點滴滴。