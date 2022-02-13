最新香港喜劇片《闔家辣》由吳君如與梁詠琪、鄭中基、香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安合體共演，吳君如日前上電台節目宣傳電影，聊到過去拍電影時的趣事，自爆過去曾偷看過女神邱淑貞換衣服。

吳君如近日上電台節目《早霸王》宣傳新片，節目要求嘉賓要爆一個不為人知的秘密，吳君如笑說以前80年代時美女如雲，她在跟拍戲時，都會忍不住偷看其他女明星換衣服，「真的會好好奇嘛！以前80年代各個身材都好好看的」，有一次好姊妹邱淑貞在換衣服，她就把門打開一點偷看，說完大笑：「這樣算不算秘密？」接著又自嘲從來沒人想偷看自己換衣服，讓全場聽了爆笑。

邱淑貞現息影，當年轉型才能見到她好身材。（圖/嘉禾、中時資料照）

邱淑貞19歲參選香港小姐，有著甜美臉蛋及好身材，是當年奪冠的熱門人選，無奈遭另一位佳麗檢舉下巴整形，即便出面澄清是受傷才開刀，但仍逼得只能退賽；但她的表現及外貌仍受到香港無綫電視關注，即簽下她成為旗下藝人，後來王晶建議其可效法葉玉卿轉型，邱淑貞點頭答應拍攝限制級電影《赤裸羔羊》，這一脫也讓她再度爆紅，性感美豔的造型和以往的甜美形象有很大的反差，此舉更獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名，在當年成為新一代的性感女神。