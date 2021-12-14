一名女網友在網路發文，控訴8日在台北捷運上廁所時，一名維修阿伯卻突然打開她的廁所門，疑似還朝下體方向多看2眼，事後北捷提出給予免費搭乘券的補償，但女網友不能接受，透露事發之後她天天做惡夢，心理陰影相當大。

女網友在論壇《Dcard》發文，稱8日下午在北捷站內上廁所，先是突然被敲門，正當她準備回應「裡面有人時」，就聽到外面有一男一女的討論聲音，下一秒她的廁所門就突然被打開，還與維修阿伯四目相接。

原PO控訴，開門的維修阿伯第一時間並不是立刻撇頭，而是邊說「裡面有人」，視線一邊朝下體方向看，讓她忍不住直呼「眼神真的超級噁心，我覺得超級不舒服。」

事後維修阿姨與阿伯向她說聲不好意思之後就草草了事，她待心情稍微平復後，選擇上捷運網站填寫申訴單，也同時回到事發的捷運站向服務台反映，服務員請出維修阿姨出面道歉，但卻從沒見到開門的維修阿伯出面致歉，讓她完全不能理解。

原PO透露，後來8日晚間北捷聯繫上她，頻頻致歉是人員疏失，承諾給出10張免費捷運搭乘券作為補償，但原PO不能接受，認為聯繫她的人僅想以道歉化解糾紛，表示自己事後天天睡不好，還會做惡夢嚇醒，坦言以後大概不敢在捷運站上廁所了，希望事情能趕快解決，讓心情平復。