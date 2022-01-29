《闔家辣》卡司堅強，左起鄭中基、梁詠琪、吳君如、呂爵安。（甲上提供）

喜劇女王吳君如自監自演最新喜劇力作《闔家辣》故事靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，搞笑呈現當一家人面對疫情來襲，靠著一罐媽媽自製家傳辣椒而出現轉機，如何把握機會發大財的故事。身兼監製和主演的吳君如表示，促成這部電影誕生的原因，是在與導演陳可辛吃火雞大餐時，遇上新銳導演鄭晉軒，聽到對方疫情期間發生的事後，決定把這個「無心插柳柳橙汁」的爆笑故事拍成電影，更自爆她點名要梁詠琪擔任女主角，並要求呂爵安試鏡。

電影卡司堅強，曾以《低俗喜劇》「廣西暴龍哥」一角拿下金馬獎最佳男配角的鄭中基，這次與梁詠琪組成笑鬧夫妻，「MIRROR」成員呂爵安飾演他們的兒子柏軒，當然沒有錯過培養出「港式喜劇接班人」的機會，聯手吳君如調教呂爵安，讓他吃辣吃到大翻白眼、又面露貪財神情，偶像男團形象全失，笑翻粉絲，監製吳君如大方透露選角關鍵，梁詠琪擅長演喜劇，人又漂亮，因此女主角非她莫屬，至於鄭中基，她笑說以為對方開完演唱會之後就宣告失業，才特別安排他參演，沒想到鄭中基竟然隔了一天才回電，只好把劇本交給鄭中基住處的保全，請對方轉交給他。鄭中基過去曾不收分毫支持新銳導演作品，這次他表示就只收「開心價」，因為太久沒有拍戲，也想和梁詠琪、呂爵安合作。

呂爵安在片中飾演有著創業夢的兒子柏軒，吳君如說會想到找呂爵安演出，是從別人口中得知他私下是相當搞笑的人，就邀請他參加試鏡，更爆料知名選秀節目《Good Night Show 全民造星》製作人黃慧君（花姐）陪呂爵安來試鏡時，悄悄地說︰「君如，如果他不行的話，也別硬用他了。」但吳君如非常滿意呂爵安的表現，馬上就安排他加入劇組，並透露兩人有很多親密戲。呂爵安也虛心受教，表示與前輩合作有一定壓力，抱持著學習的心態參與。《闔家辣》將在2月11日登場，就是要陪伴台灣觀眾笑過元宵。