大陸「戲劇女王」趙麗穎於2021年宣布與男星馮紹峰離婚後，便將重心放在工作上，近期還接下古裝大戲《與鳳行》並在本月14日正式開拍，令粉絲們相當期待。而恢復單身後的她，近日卻被大陸八卦媒體拍到私底下仍與馮紹峰見面，在網路上引發話題。

大陸八卦媒體「吃瓜少女張小寒」今（20）日稍早於微博上公開一段影片，並在貼文中寫下「拍到趙麗穎馮紹峰近日先後現身同一會所。晚上9點多，趙麗穎先是在友人的陪伴下走出會所上車離開，5分鐘後，馮紹峰也離開了該會所。兩人分別出門相差不到5分鐘，疑似聚餐」。

而影片中，只見馮紹峰一身黑色休閒裝於晚間7點左右乘車前往橫店的一處私人會所，接著晚間9點左右，頭戴綠色棒球帽，身穿一件OVERSIZE長版襯衫裙的趙麗穎也抵達現場，快速進入會所，直到晚間9點半左右趙麗穎才在好友的圍繞下離開，馮紹峰隨後也離開會所，而兩人在會所中做了什麼不得而知，引起外界不斷猜測。

也有不少網友看到影片後，也紛紛跳出來替兩人聲援「人家還有孩子，父母碰面不是很正常嗎」、「離了婚也不是仇人，見面吃飯很正常吧！無聊」、「就算離了婚一起吃飯也沒什麼問題」、「好聚好散，為何就不能一起吃頓飯」、「這看起來是偶遇不是聚會吧」。不過，先前曾傳出兩人有機會再度合作，因此也有網友認為兩人是因為即將合作才見面，但目前雙方當事人及經紀公司都沒有出面說明，卻意外引起熱烈討論。