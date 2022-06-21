路邊停車沒看好，恐遭遇悲劇。一名男網友停車時沒注意，將機車停在水溝蓋上，立完中柱以後驚覺悲劇已經發生，因為中柱卡在水溝蓋拔不出來了。貼文吸引了近8千人朝聖，不少網友大嘆遇過相同狀況，現在看到都有陰影，再也不敢沒仔細看就亂停車了。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文求助「卡住了！該怎麼辦？」從照片中可見，一輛停在路邊的機車，不偏不移停在水溝蓋上，立了中柱以後直接卡住，兩名男子在機車附近左顧右盼，險些把水溝蓋整個拔起來，也不知道該怎麼辦才好。

不少過來人看了頗有同感，直言將機車停在水溝蓋上面，真的只要做一次就不會再犯了，因為真的完全動彈不得。「我也卡過一次，急得想哭」、「我也卡過！還是要準備上班的時候！我現在看到水溝蓋都有陰影」、「我之前不小心卡過一次，自己完全弄不起來」。

許多內行網友則留言提供解決辦法，如果不小心停在水溝蓋上，導致中柱被卡住，這時候不要太驚慌，只要讓機車順著倒下來，看清楚卡住的方向以後，慢慢移動抬起來就可以了。也有人建議可以將機車緩緩左右搖晃，喬到正確角度輕輕鬆鬆就可以拔出來。