1位女網友在《爆料公社二社》抱怨，她日前去日月潭時，遇到一個阿婆業者招攬停車，經議價後，雙方協議收費100元不限時停車，沒想到駛入停車場才驚覺該處根本是免收費的公有停車場，甚至阿婆一度不願意退錢，讓她氣得直呼：「奉勸要去日月潭遊玩的旅客千萬要小心，不要再被騙錢」。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文，日前她開車去日月潭旅遊，到伊達紹碼頭附近派出所外圍尋找停車位時，遇到1位阿婆業者招攬「坐船免費停車」，但因為她並沒有要搭船，上前詢問停車費用，起初阿婆開價停車不限時間1次150元，經原PO議價後，阿婆給出優惠，同意以1次100元收費。

到了停車場後，原PO的媽媽發覺眼前的停車場先前並無收費機制，老公也發現停車場前方告示牌寫著「公有地」，才驚覺阿婆業者所指的停車場，根本就是免收費的公有停車場，再次詢問阿婆，對方一度不願退款，直到她拿出手機，阿婆誤以為要報警才終退錢，還持續用台語咒罵她。她發文提醒大家：「現在疫情，觀光業已經很蕭條了，就是有像她這種老鼠屎在害別的商家生存的！真的很無良，奉勸要去日月潭遊玩的旅客千萬要小心，不要再被騙錢！」

貼文曝光後，網友們紛紛暴怒留言：「觀光區這種騙子一堆，惡劣一點的還會偷刮你車」、「我是不會停這種的停車場！裡就有專屬的停車場又不用走很遠」、「騙子不是消失了，只是變老了」、「只要是景區就是這樣，做一下小功課會好點」、「為什麼不報警，現行犯直接抓走啊」。