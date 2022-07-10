台中市警局大甲警分局施姓員警，因開單風波被從市區五分局調到大甲分局服務，但他仍頻於締違規停車開單，民眾不滿在大甲被開2張罰單，到大安又被開1張罰單，嗆警「我就讓你再調派出所！」施姓員警在臉書回應「好喔！最好來個全台違停舉發遶境祈福大典」。

大甲警分局施姓員警，在臉書po文說，「這兩天雖然被排大安轄區特定路段開單，不能跑到大甲市區大肆整頓，但每天一樣能勉勉強強開個十幾張」；碰到一個民眾說「我在大甲被你開2張，來這裡又被你開1張，我就讓你再調派出所！」「我沒有回應他，這時候笑就對了」。

施姓員警在臉書PO文回應「＃好喔！＃最好來個全台違停舉發遶境祈福大典」。網友貼文說「他真有這權力，務必請他私訊我！我請他把您調來我區，我等好久了～」，還有人說「最好調到沒地方調，可以改成全國隨機巡迴開單」，有人回應說「期待飛天柯基坐上交通部大位，這些違規仔應該只剩移民這招了」、「全台可以開始許願囉⋯⋯正義之神會降臨到那個有福之地。」

支持施姓員警的網友說，「警官您放心，遍地開花，我們都以行動支持您，您檢舉不到的地方就交給我們。」、「違規還敢大聲，真的是刁民。」、「感覺通常一個地方要被開至少4次以上罰單，民眾才會想移動！」